Afif Beki'den Ahmet Altan'a: Bu çarpıtmayı yakıştıramadım

T24 - Gazeteci-yazar Akif Beki, Taraf gazetesinin dünkü nüshasında kendisine atfen verilen ifadeleri yalanlarken, 'Güvenip sözümü emanet ettim size. Bu çarpıtmayı yakıştıramadım Taraf'a' dedi.



BAŞBAKAN MANŞETE BÖYLE MÜDAHALE ETTİ





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Manşetine karıştığımız gazete var mı' sorusu üzerine, CHP lideri Kemal Kılaçdaroğlu Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'yı adres göstermişti. Altaylı da bunun üzerine, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yaşadığı ve Başbakan Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'nin de adının geçtiği bir olayı önceki gün köşesinde yazdı. Altaylı, o dönem kendisini arayan Beki'nin 'Cumhurbaşkanı Sezer'in laflarını fazla büyütmeyin' ricasında bulunduğunu kaleme aldı. Taraf'ta dün tartışmayı Beki'ye dayandırarak 'Manşeti değiştir Fatih' başlığıyla manşete taşıdı. Habere, Beki'nin tepkisi sert oldu:

- Taraf Gazetesi dün sanki Fatih Altaylı'nın manşete müdahale iddiasını kabul etmişim gibi yansıtmış. Bir defa Ertuğrul Özkök'ten daha iyi anlaşırdım Fatih'le. O dönemdeki görevim itibarıyla Fatih beni hiç üzmezdi ki zaten. Herkes işinin gereğini yapardı. Niye aramızda müdahale gibi lüzumsuz bir tartışma yok yere yaşansın? Dolayısıyla abes bir tartışma bu.

- Taraf'a gelince, söylemediğim sözler söylemişim gibi yazılmış. İçerideki haberle manşette söylediklerim birbirini tutmuyor. Çünkü manşette bana atfedilen 'evet müdahale oldu' ifadesini onlar uydurdu. Ne diyeyim şimdi ben buna. O çok dem vurdukları delikanlılık raconuna sığmadı. Güvenip sözümü emanet ettim size. Olmadı be Ahmet Altan bu çarpıtmayı yakıştıramadım Taraf'a.



