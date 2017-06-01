Afganların sınırdışı edilmesine itiraz artıyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen ve en az 90 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırı sonrası Almanya'da sınırdışı tartışması alevlendi. Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller partili siyasetçiler sığınma başvurusu reddedilen Afganların sınır dışı edilmesine son verilmesini istedi.

Öte yandan Nürnberg'de 20 yaşındaki bir Afgan öğrencinin ülkesine geri gönderilmesine engel olmak isteyen yaklaşık 300 kişi polisle karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede 9 polis yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı. Olayın video görüntüleri Facebook'ta birkaç saat içerisinde en az 1 milyon kez izlendi.

Bremen Belediye Başkanı Carsten Sieling (SPD) Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte Kabil'deki saldırının "Federal Hükümet'in güvenlik değerlendirmelerini gözden geçirmesini zorunlu kıldığını” söyledi. Sosyal Demokrat Partisi Federal Meclis Fraksiyonu Savunma Politikaları Sözcüsü Rainer Arnold da Afganistan'a sınırdışı işlemlerinin en azından geçici olarak durdurulması gerektiğini söyledi.

Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Arnold, mevcut durumda Afganistan'a sınırdışıların "sorumluluğunun alınabilir olmadığını" belirterek "Bu ülkede insanlar hiçbir yerde güvende yaşayamaz” diye konuştu.

Yeşiller partisinden Omid Nouripour da Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada "Taliban'ın düşüşünden bu yana meydana gelen en vahim saldırı, Afganistan'daki güvenlik durumunun ne kadar dramatik olduğunu gösteriyor” dedi. "Federal Hükümet'in ülkenin güvenlik durumuna dair değerlendirmesini sınırdışı yapabilmek için olduğundan güzel hale getirdiğini” vurgulayan Nouripour bu değerlendirmeyi değiştirmemenin "alaycılık olduğunu" söyledi. Mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl de Afganistan'a sınırdışı işlemlerinin tamamen sona erdirilmesini istedi, sınır dışı edilmek üzere tutuklanan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.

İçişleri Bakanlığı tepkilere kulak asmadı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise gittikçe dozu artan eleştirilere karşın sınırdışı işlemlerini sürdürüyor. Çarşamba günü için planlanan bir uçuş Afganistan’daki saldırı sonrası iptal edildi. "Kabil’deki Alman büyükelçiliği çalışanlarının sınırdışılarla ilgilenmekten daha önemli işleri olduğunu” söyleyen Bakan de Maiziere uçuşun ileriki bir tarihte yapılacağını söyledi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri Federal Meclis Fraksiyonu Başkan Yardımcısı Stephan Harbath, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte Afganistan'da durumun görece istikrarlı olduğu bölgelerin olduğunu belirtti. SPD'den Burkhard Lischka da ülkenin "nispeten güvenli” bölgeleri olduğunu ifade etti. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann (CSU) da Afganistan'a sınır dışıların "hâlâ beklenebilir” olduğunu belirtti.

Almanya'da Aralık 2016'dan beri iltica başvurusu reddedilen 106 Afgan ülkelerine geri gönderildi. Almanya'nın Schleswig-Holstein, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz gibi eyaletleri Afganistan'a sınır dışı kararını boykot ediyor.

dpa/KNA/EPD/EC/HS

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