Afganlar yoksulluktan evlatlarını satıyor

Savaş ve yoksulluk Afganlara çocuklarını sattırıyor. Kızlar para etmezken oğlanlara topu topu 1500 dolar biçiliyor! 8 yaşındaki oğlunu satan baba Muhammed: ‘Yüreğimin bir parçasını sattım’ diyor



İç savaşın ardından Taliban’ın, yedi yıldır da Amerikan öncülüğündeki NATO güçlerinin pençesine düşen Afganlar ekonomik zorluklar yüzünden oğullarını satıyor. Erkek çocuklandan vazgeçen ailelerin sayısında artış olduğunu belirten İngiliz televizyonu Channel 4, Mezar-ı Şerif’te sekiz yaşındaki Kasım’ın Kâbilli işkadını Sadıka’ya satılışına tanıklık etti.



Kız çocukları para etmezken erkeklerin getirisi aileleri rahatlatıyor. Bir oğlanın fiyatı on binlerce dolar değil. Sadıka’nın “Hadi öp babanın ve annenin elini, artık ayrılma zamanı” diyerek yanına aldığı Kasım’a biçtiği değer topu topu 1500 dolar.



Baba Nek Muhammed gözyaşları dökerken aracılık yapan Afgan, “Sadıka bu yanlış” diyor. Sadıka da “Haklısın, acımasızca. Fakat iki amacım var; birincisi bu çocuğa parlak bir gelecek ve eğitim vermek. İkincisi çocukları korumak. Kış bastırıyor ve ben para vererek bu ailenin açlıktan ve soğuktan ölmesini önlüyorum” karşılığını veriyor. Baba Muhammed’in gerekçesi ise şöyle: “Diğer dört çocuğum açlıktan ölmesin diye yüreğimin bir parçasını sattım. Daha büyük çocuğum yok. Ben de hastayım. Böbreğim iflas etti. Büyük acılar içindeyim.”



Zengin çocukları da fidye için kaçırılıyor



Fakirler evladını gözden çıkarırken beri tarafta zengin çocuklarını tehdit eden başka bir trend var; zengin ailelerin çocukları fidye için kaçırılıyor. Sadece Kâbil’de son yedi ayda 180 kaçırılma olayı kayda geçti.



Kaçırılan çocuklar için 50 bin dolara dek fidye istenirken çocuk kaçıran çetenin elebaşı Metin Han “Fakirlerle işimiz yok. Sadece dünyanın farklı yerlerinden gelen paralara el koyanların çocuklarını kaçırıyoruz. Lexus’un arka koltuğunda oturan çocuklar görürsün. Bu türden çocukları kaçırıp çaldıkları paraları istiyoruz” diye konuşuyor.



NATO güçlerinin Taliban’la savaş adına düzenlediği operasyonlar bu yıl yüzlerce sivilin canını alırken 17 Kasım’da Host’ta öldürülen üç masumun cenazesine Devlet Başkanı Hamid Karzai de katılıp duyarlılık gösterisi yaptı.



40 yaşındaki Emir Hasan, eşi ve 14 yaşındaki yeğeninin cenazesinde yaklaşık 800 kişiye seslenen Karzai, sivil kayıplarla ilgili problem üzerinde durduğunu ancak şu aşamada yabancı güçlerin varlığına da ihtiyaç duyduklarını söylerken ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen’e de olayı soruşturması çağrısı yaptı. Kalabalıktan bir kişi de ‘Afganları öldürenlere ölüm’ diye bağırdı.



Öfke sivil kayıplardan



Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu ise bu yıl 695 sivilin öldürüldüğünü rapor edip ‘Uluslararası güçlere karşı öfkenin odağında onlarca sivil kayba yol açan hava operasyonları var’ değerlendirmesi yaptı.



‘Umuttan Korkuya’ adlı raporda ‘Gece ev aramaları daha az kayıplarla sonuçlansa da baskınlar kötü davranma ve şiddet içeriyor. Bu da ölümcül hava operasyonları kadar uluslararası güçlere karşı öfkeyi besliyor’ denildi.