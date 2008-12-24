T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganlar yoksulluktan evlatlarını satıyor

Savaş ve yoksulluk Afganlara çocuklarını sattırıyor. Kızlar para etmezken oğlanlara topu topu 1500 dolar biçiliyor!

24 Aralık 2008 02:00

Savaş ve yoksulluk Afganlara çocuklarını sattırıyor. Kızlar para etmezken oğlanlara topu topu 1500 dolar biçiliyor! 8 yaşındaki oğlunu satan baba Muhammed: ‘Yüreğimin bir parçasını sattım’ diyor

İç savaşın ardından Taliban’ın, yedi yıldır da Amerikan öncülüğündeki NATO güçlerinin pençesine düşen Afganlar ekonomik zorluklar yüzünden oğullarını satıyor. Erkek çocuklandan vazgeçen ailelerin sayısında artış olduğunu belirten İngiliz televizyonu Channel 4, Mezar-ı Şerif’te sekiz yaşındaki Kasım’ın Kâbilli işkadını Sadıka’ya satılışına tanıklık etti.

Kız çocukları para etmezken erkeklerin getirisi aileleri rahatlatıyor. Bir oğlanın fiyatı on binlerce dolar değil. Sadıka’nın “Hadi öp babanın ve annenin elini, artık ayrılma zamanı” diyerek yanına aldığı Kasım’a biçtiği değer topu topu 1500 dolar.

Baba Nek Muhammed gözyaşları dökerken aracılık yapan Afgan, “Sadıka bu yanlış” diyor. Sadıka da “Haklısın, acımasızca. Fakat iki amacım var; birincisi bu çocuğa parlak bir gelecek ve eğitim vermek. İkincisi çocukları korumak. Kış bastırıyor ve ben para vererek bu ailenin açlıktan ve soğuktan ölmesini önlüyorum” karşılığını veriyor. Baba Muhammed’in gerekçesi ise şöyle: “Diğer dört çocuğum açlıktan ölmesin diye yüreğimin bir parçasını sattım. Daha büyük çocuğum yok. Ben de hastayım. Böbreğim iflas etti. Büyük acılar içindeyim.”

Zengin çocukları da fidye için kaçırılıyor

Fakirler evladını gözden çıkarırken beri tarafta zengin çocuklarını tehdit eden başka bir trend var; zengin ailelerin çocukları fidye için kaçırılıyor. Sadece Kâbil’de son yedi ayda 180 kaçırılma olayı kayda geçti.

Kaçırılan çocuklar için 50 bin dolara dek fidye istenirken çocuk kaçıran çetenin elebaşı Metin Han “Fakirlerle işimiz yok. Sadece dünyanın farklı yerlerinden gelen paralara el koyanların çocuklarını kaçırıyoruz. Lexus’un arka koltuğunda oturan çocuklar görürsün. Bu türden çocukları kaçırıp çaldıkları paraları istiyoruz” diye konuşuyor.

NATO güçlerinin Taliban’la savaş adına düzenlediği operasyonlar bu yıl yüzlerce sivilin canını alırken 17 Kasım’da Host’ta öldürülen üç masumun cenazesine Devlet Başkanı Hamid Karzai de katılıp duyarlılık gösterisi yaptı.

40 yaşındaki Emir Hasan, eşi ve 14 yaşındaki yeğeninin cenazesinde yaklaşık 800 kişiye seslenen Karzai, sivil kayıplarla ilgili problem üzerinde durduğunu ancak şu aşamada yabancı güçlerin varlığına da ihtiyaç duyduklarını söylerken ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen’e de olayı soruşturması çağrısı yaptı. Kalabalıktan bir kişi de ‘Afganları öldürenlere ölüm’ diye bağırdı.

Öfke sivil kayıplardan

Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu ise bu yıl 695 sivilin öldürüldüğünü rapor edip ‘Uluslararası güçlere karşı öfkenin odağında onlarca sivil kayba yol açan hava operasyonları var’ değerlendirmesi yaptı.

‘Umuttan Korkuya’ adlı raporda ‘Gece ev aramaları daha az kayıplarla sonuçlansa da baskınlar kötü davranma ve şiddet içeriyor. Bu da ölümcül hava operasyonları kadar uluslararası güçlere karşı öfkeyi besliyor’ denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24