Afganlar Müşterek Operasyon'da NATO'ya sırt çeviriyor

T24 - Afganistan’da NATO’nun 2001’den beri Taliban’a karşı düzenlendiği en büyük harekat olan "Müşterek Operasyon", gerek sivil halkın yaklaşımı gerekse militanların kurduğu tuzaklar nedeniyle beklenenden zorlu geçiyor. Kurulan bubi tuzaklarına karşı yardımı istenen sivil halk, NATO güçlerine istediğini vermeye çekiniyor.





Sivil halka retina kontrolü



ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, dün yaptığı açıklamada, Afganistan'da NATO önderliğinde düzenlenen bu geniş çaplı harekatın iyi başladığını, ancak ne zaman biteceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirtirken, bölgedeki üst düzey komutanlardan Tümgeneral Larry Nicholson operasyonun yer altına gizlenen bombalardan ötürü bir ay kadar sürebileceğini söyledi.



Amerikan birliklerinin ağırlıkta olduğu 15 bin NATO muharip gücü ile Afgan askerinin katıldığı ve Taliban'ın en büyük kalesi olarak görülen Marjah bölgesinin militanların elinden alınmasının hedeflendiği operasyonda şu ana kadar 27 Taliban militanının öldürüldüğü açıklandı. Operasyonda biri ABD'li, diğeri İngiliz olmak üzere iki de NATO askeri öldü.



Afganistan'da NATO'nun son operasyonu da öncekiler gibi sivil kayıplarına yol açtı. NATO, iki adet roketin, hedeflenen direnişçilerden 300 metre uzağa düşerek bir eve isabet ettiğini ve olayda 12 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.





"Bacaklarımı kaybetmek istemiyorum"



Taliban tarafından operasyon güzergahına yerleştirilen mayın ve bombalar yüzünden harekatta beklediği hızı yakalayamayan NATO askerleri, bu konuda Afgan halkının da yardımına başvuruyor. Ancak askerler, sivil halktan beklediği desteği göremiyor.



The Wall Street Journal gazetesi de bir yandan operasyonla ilgili bilgiler verirken diğer yandan Afgan halkının operasyona bakışıyla ilgili bir haber yayımladı.



Habere göre, ABD askerleri uzaktaki bir tarladan kendilerine baktığını fark ettikleri 13 yaşındaki Zmaray isimli çocuğu yanlarına çağırdı.



Çocuğun Taliban gözcüsü olduğundan şüphelenen ABD'li Teğmen Graham Williams, Zmaray'a "Burada ne yapıyorsun?" sorusunu yöneltti. Zmaray da "Babamı arıyorum" diye cevap verdi.



Bunun üzerine Williams, çocuktan askerlerle birlikte yürüyerek bir sonraki köyü göstermesini istedi. Ama Afgan çocuk bu öneriyi reddetti. ABD'li teğmen "Neden" diye sordu. Ancak Zmaray, oldukça manidar bir yanıt vererek, “Bacaklarımı kaybetmek istemiyorum” dedi.





Retina kontrolü



NATO askerleri, bir yandan halkın desteğini çekmekte zorlanırken, diğer yandan da sivillerin üzerinde sıkı bir denetim uyguluyor.



Akerler, militanların sivil halkın arasına karışmasına engel olmak için bölgede retina kontrolü yapmaya başladı. Afgan halkın retinalarının fotoğrafını çeken NATO askerleri, veri tabanına kaydedilen bilgiler sayesinde bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması hedefliyor.





