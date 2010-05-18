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Dünya

Afganistan'ta intihar saldırısı: 20 ölü

18 Mayıs 2010 13:31

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında, NATO güçlerini hedef alan intihar saldırısında 20'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.
     Afgan ordusundan Tabip General Ahmed Ziya Yeftali, şu ana kadar hastaneye 5 kişinin cesedinin getirildiğini, ancak ölü sayısının 20'den fazla olduğunu belirtti.
     Yeftali, ölenlerin tümünün sivil olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
     Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının yeriyle ilgili ise farklı bilgiler geliyor.
     Reuters ajansı, NATO güçlerini hedef alan saldırının parlamento yakınında, AP ajansı, hükümet binalarının bulunduğu bölgede, Fransız haber ajansı AFP ise Kabil'in batısında bir hastanenin önünde düzenlendiğini duyurdu.

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