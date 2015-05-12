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Dünya

Afganistan'ın yüzde 10'u uyuşturucu bağımlısı

Afganistan'da uyuşturucu bağımlıların sayısı 3 milyona ulaştı

12 Mayıs 2015 22:08

Afganistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki uyuşturucu bağımlılarının sayısının 3 milyona yani nüfusun yüzde 10'una ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Ferozuddin Feruz, 23 kentte yapılan bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Feruz, Afganistan'da uyuşturucu bağımlılarının sayısının 3 milyon kişiye ulaştığını, bu kişilerin yüzde 7'sinin kadın, yüzde 30’nun da çocuk olduğunu söyledi.

Yaklaşık 32 milyon nüfuslu ülkede uyuşturucu bağımlılarının yüzde 5’inin şehirlerde, yüzde 13’ünün de köylerde yaşadığını ifade eden Feruz, "Bu yılki rakamlar geçen yıla göre Afganistan’da uyuşturucu bağımlılarının sayısının yüzde 7 yükseldiğini gösteriyor" dedi.

Bakan Feruz, ülkede bağımlılık tedavisi için bulunan merkezlerin yetersiz olduğunu belirterek, uluslararası toplumdan uyuşturucu ile mücadele konusunda destek istedi.

Afganistan’da 2005 yılında 920 bin kişi uyuşturucu kullanıyordu. Dünya genelinde uyuşturucu yapımında kullanılan afyonun yüzde 90'ı Afganistan'da üretiliyor. Afgan hükümetinin rakamlarına göre, ülkede 2013’te 5 bin 500 ton, geçen yılsa 6 bin 400 ton uyuşturucu üretildi. Birleşmiş Milletler, 2013 yılında Afganistan'da üretilen uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar dolar, 2012 yılında ise bu rakamın 2 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

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