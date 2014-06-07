Afganistan’ın kuzeyini sel vurdu



Selden yoğun bir biçimde etkilenen Afganistan'ın kuzeyindeki Güzergah e-Nur ilçesi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, aşırı yağmurlar sonucu meydana gelen su baskınlarında, en az 50 kişinin hayatını kaybetti. Baglan vilayeti sözcüsü, cuma akşamı toplam beş köyde yüzlerce evin sular altına kaldığını ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Afganistan'da mayıs ayı başında da yine aşırı yağmurlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede, bahar ayları süresince aşırı derecede yağmur yağdı. Şiddetli yağmurlar sele veya toprak kaymasına yol açıyor.