Afganistan'ın kuzeyinde açlık büyüyor

ABD'nin Taliban'a karşı 17 bin takviye asker gönderme kararı aldığı Afganistan'ın kuzeyinde halkın tek derdi açlık.



ABD'nin güçlenen dinci militanlara karşı 17 bin takviye asker gönderme kararı aldığı Afganistan'da nispeten şiddetin daha az olduğu kuzey kesiminde halkın mücadelesinin, dinci Taliban militanlarıyla değil, açlıkla olduğuna dikkati çekildi.



ABD'nin binlerce asker daha gönderme kararının, Afganistan'ın kuzeyinde açıklıkla mücadele eden Sengihel köyü halkı için pek bir şey ifade etmediği belirtildi. Güneyi ve doğusunda Taliban'ın güçlendiği ve ABD'nin de bunun üzerine askeri gücünü artırma kararı aldığı Afganistan'ın nispeten barış içinde olduğu kuzey bölgesinde ise halkın bambaşka mücadelesi olduğu vurgulanan yazıda, bölgede şiddetli kuraklığın ve artan gıda fiyatlarının yüz binlerce kişiyi sert kış ortamında hayatta kalma mücadelesiyle baş başa bıraktığı kaydedildi.



280 bin kişi temel gıdadan yoksun



Reuters'ın inceleme yazısına göre Afganistan'ın kuzeyinde yaklaşık 280 bin kişi, son on yılın en şiddetli kuraklığıyla mücadele ediyor ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamıyor.



Kızıhaç, resmi görevi olmamasına rağmen Afganistan Kızılay'ı ile birlikte en zor durumdaki bölgelerde gıda dağıtımı yaptığını çünkü ülkenin bu kesimine başka yardım ulaşmadığını belirtti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Afganistan'ın kuzeyindeki bir üyesi, teşkilatlarının gıda desteğiyle ilgilendiğini çünkü bölgede yüz binlerce kişiyi ilgilendiren çok büyük ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.



Zenginler daha da zenginleşiyor



Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olmasına ve her yıl milyarlarca dolar dış yardıma ihtiyaç bulunmasına rağmen Afganistan'da yoksulluk durumu bölgeden bölgeye değişiyor. Ülkedeki kaçak afyon üretiminin üçte ikisinden fazlasının yapıldığı ve Taliban'ın en güçlü olduğu güneydeki Helmand vilayeti ekonomik göstergelerde, BM'nin 2008'deki bir raporuna göre en zengin üç vilayetten biri olarak ortaya çıkıyor.



Helmand ayrıca, ülke genelinde en fazla otomobil sahibinin bulunduğu vilayet olurken, bu eyaletin de içinde olduğu güney bölgeleri yardımlardan en fazla payı alıyor. Afganistan'ın 3 milyar doları bulduğu tahmin edilen kaçak uyuşturucu ticaretinin merkezindeki Helmand vilayetine ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından da milyonlarca dolar yardım akıyor. Helmand'ın en büyük yardımı aldığı USAID'in desteğiyle ilgili şöyle bir benzetme de yapılıyor: "Eğer Helmand bir ülke olsaydı, USAID'den en fazla destek alan 5'inci ülke olaçaktı."



Güneydeki Helmand'da 2007-2008 döneminde kişi başına 403 dolar yardım taahhüdünde bulunulurken, kuzeydeki Balkh'ta kişi başına yardım 153 dolara, komşuları Seripol ve Kunduz'da 53 ve 55 dolara düşüyor. Helmand'ın yüzlerce kilometre kuzeyindeki Balkh vilayetini çevreleyen Sengihel ve Çemtal'dakiler için hayat yüzyıllardır hemen hemen hiç değişmedi ve dış dünyayla temas çok nadir ve yardım da söz konusu değil.



Sengihel'de yaşayan 25 yaşındaki Muhammed Refi, Kızılhaç'ın yardım dağıtımı sırasında, "Hiç hükümet yardımı almadık. Bize gıda dağıtacakları sözü verdiler ancak bunu yerine getirmediler" diye konuştu.



Kızılhaç'ın üç kuzey vilayetinde yaklaşık 30 bin kişiye gıda dağıttığı bildirilen Afganistan'da halk

yüzyıllardır kıtlık ve açlıkla mücadele ederken, uzun erimli kalkınma olmadan da milyonlarca Afgan'ın yoksulluğu kıramayacağı, militan grupların etkisine açık hale gelebileceği belirtiliyor.



