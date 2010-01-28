Afganistan'ın geleceği için dönüm noktası

İngiltere Başbakanı Gordon Brown Londra'da Afganistan'ın geleceğini ele almak üzere toplanan uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, ülkenin bazı bölgelerinde yetkilerin uluslararası güçlerden ulusal birliklere devredilmesine, bu yıl sonlarına doğru başlanabileceğini bildirdi.



Başbakan Brown, Uluslararası Afganistan Konferasında, 2011 Ekim'ine dek Afgan güvenlik güçlerinin sayısının 300 bin kişiye çıkarılması planları üzerinde de anlaşma sağlanması gerektiğini söyledi.



Londra'daki konferansta eski Taliban militanlarının siyasî yapıya kazandırılması konusu da ele alınacak.



Bu sabah bir araya gelen 70 kadar ülkenin dışişleri bakanları, Afganistan'da güvenlik kontrolünün Afgan yetkililerine devredilmesi için belirlenecek takvimi ele alıyorlar.



Konferansın katılımcıları arasında ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da bulunuyor.



Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, konferans öncesinde yaptığı açıklamada, 2015 yılına kadar tüm vilayetlerde güvenliğin Afgan yönetimine devredilmesi gerektiğini söyledi.



Hamid Karzai, BBC'ye verdiği mülakatta Afgan güvenlik güçlerinin, eğitim, donanım ve mali kaynak bakımından daha 5 ile 15 yıl arasında bir süreyle daha, yabancı desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.



İngiltere Başbakanı da, Afgan askerî güçleri kendi başlarına istikrarı sağlayabilecek güce kavuştuğunda, ülkedeki İngiliz askerlerinin geri çekilebileceğini kaydetti.



Taliban açılımı





İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Taliban'ın tamamının askerî yenilgiye uğratılmasının gerekmediğini söyledi.



Brown, "Bu insanların bazıları paralı asker, bazıları yöredeki milliyetçi unsurlar, bazıları yerel aşiretlerle çekişme içinde. Bunları bölebiliriz. Bunu yapmamız önem taşıyor." dedi.



Londra konferansında Afganistan'daki NATO birliklerinin sayısının artırılmasına koşut olarak, ülkenin sivil yapısında da önemli siyasî atılımlarda bulunulması gündeme gelecek.



Afganistan'a yardım yapan ülkelerin Taliban üyelerini Afgan toplumuna kazandırma yolunda özendirici olacak bir fon kurmaları da bekleniyor. Bu fonla, Taliban saflarından ayrılacak militanlara iş, nakit para ve koruma sağlanacak.



Afganistan Cumhurbaşkanının, Taliban hareketi içinde alt düzeydeki militanları kendi safına çekebilmek için geliştirdiği bu plana genel anlamda destek verildi.



Ancak Batılı ülkelerin izlenecek strateji hakkında daha ayrıntılı bilgi istemeleri bekleniyor.



Hamid Karzai ayrıca, Taliban liderlerinin de katılımıyla yürütülecek yeni bir siyasî süreçten de söz ediyor.



Bölge ülkeleri bu düşünceye destek verdiyse de, NATO ve ABD, şu aşamada böylesi bir adımın ne derece yararlı olacağı konusunda kuşkulu.



New York'da BBC'ye bir demeç veren BM'de görevli bir Batılı diplomat, bu konunun Karzai'nin uzlaşma ve yeniden bütünleşme stratejisinin ayrıntılarına, nasıl bir yapı kurulacağına, kimlerin liderlik edeceğine ve kimleri kapsayacağına bağlı olduğunu söyledi.



Taliban ise, Londra Konferansıyla ilgili beklentilere yanıt olarak, 'yabancı güçler Afganistan'ı terketmeden hiçbir görüşmenin mümkün olmadığını' bildirdi.



Yolsuzlukla mücadele atılımı





BBC, Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin Londra Konferansı'nda Afganistan'da yaygın olan yolsuzluklarla nasıl mücadele edileceği konusunda ayrıntılı öneriler sunacağını öğrendi.



Yakınlarda BM tarafından yaptırılan bir yoklama, sıradan Afganların, yolsuzluğu, ülkedeki en önemli sorun olarak gördüklerini ortaya koymuştu.



BBC'nin Kabil'deki muhabiri Martha Kearney, ülkede, Karzai'nin yolsuzlukla mücadele etme konusundaki siyasi kararlılığının kuşkuyla karşılandığını belirtiyor.



Yeni atılım kapsamındaki en önemli önerilerden biri, dünyanın dört bir yanından gelecek yolsuzlukla mücadele uzmanlarıyla bağımsız bir izleme-denetleme organı kurulması.



Cumhurbaşkanı Karzai, İngiltere Başbakanıyla birlikte dün, BBC tarafından düzenlenen, Afgan ve İngiliz öğrencilerin sorularını yanıtladıkları bir panele katılmıştı.



Karzai, Taliban'la görüşmeye oturulmasının Afgan halkının kazandığı özgürlükleri baltalayabileceği eleştirilerine karşılık, kendi planlarını savundu.



Karzai ve Brown, görüşme önerisinin aşırı unsurlara karışmış olmayan ve şiddeti reddetmeye hazır olan Taliban üyelerine yönelik olacağını belirttiler.



BBC'nin diplomasi muhabiri Jonathan Marcus, Londra Konferansının zamanlamasının önemli olduğunu belirtiyor.



BBC muhabirine göre, askeri yorumcuların çoğu Taliban'ın konumunu güçlü bulmakla birlikte, ABD'nin yakında güçlerini pekiştireceğini ve önümüzdeki ayların yoğun askeri operasyonlarla geçeceğini, tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçiminin de artık gündemde olmadığını düşünüyor.



BM'den yeni Afganistan temsilcisi





Bu arada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, uzun dönemdir bu kurumda çalışan Staffan de Mistura'yı, yeni Afganistan temsilcisi olarak atadı.



Hem İsveç hem de İtalyan vatandaşlığı bulunan De Mistura, Mart ayında Kabil'deki Birleşmiş Milletler operasyonlarının başkanlığı görevinden ayrılacak Kai Eide'nin yerini alacak. Eide, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'ye fazla yakın olmakla eleştirilmiş, ayrıca geçen yılki seçimlerdeki usulsüzlükleri görmezden gelmekle suçlanmıştı.



Eide bu suçlamaları başından beri reddediyor



Ban Ki-moon, yeni Afgan hükümetinin, bugün Londra'da yapılacak konferanstan, yolsuzlukla mücadeleyi ve uzlaşmayı teşvik edici bir kararla ayrılmasını umduğunu belirtti.



Genel Sekreter, uluslararası toplumun da, Afgan hükümetine tam destek vermesi gerektiğini kaydetti.