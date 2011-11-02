-Afganistan'ın desteklenmesi gerekir İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afganistan'ın kendi güvenlik, refah ve istikrarını üreten, uluslararası toplumla ekonomik ve siyasi bakımlardan entegre olmuş bir ülke haline gelmesi için samimi bir bölgesel dayanışma iradesiyle desteklenmesinin elzem olduğunu belirterek, ''Bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde verilecek bu destek, Afganistan'ın sorunlarını aşmak için sarf ettiği çabaları güçlendirecektir. Bu sadece bölgesel güvenlik ve refaha değil, aynı zamanda küresel barışa da hizmet edecektir'' dedi. Gül, ''Asya'nın kalbinde Güvenlik ve İşbirliği'' başlıklı ''Afganistan İçin İstanbul Konferansı''nın açılışında yaptığı konuşmada, günümüzde küreselleşmenin etkisiyle dünyada sınırların adeta belirsizleştiğini, bir ülke veya bölgede meydana gelen olayların ve sorunların diğer ülke ve bölgeleri de etkiler hale geldiğini söyledi. ''Ülkelerin dünyanın kendilerine uzak köşelerinde yaşanan sıkıntılara sırtlarını çevirme lüksü kalmamış, bir ülke sıkıntılar içinde yaşarken komşularının ve yakın çevresinin kalıcı güvenlik, refah ve istikrar içinde yaşamaya devam edemeyeceği anlaşılmıştır'' diyen Gül, söz konusu gerçeğin kavranması ile uluslararası işbirliği ve dayanışma kavramlarının hiç olmadığı kadar önem kazandığını vurguladı. Gül, ülkelerin, dayanışmanın sorunların çözümünü kolaylaştırdığının ve işbirliğinin herkesin çıkarına olduğunun bilincine eriştiğini ifade ederek, şöyle devam etti: ''Bu nedenle Afganistan'ın kendi güvenlik, refah ve istikrarını üreten, uluslararası toplumla ekonomik ve siyasi bakımlardan entegre olmuş bir ülke haline gelmesi için samimi bir bölgesel dayanışma iradesiyle desteklenmesi elzemdir. Bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde verilecek bu destek, Afganistan'ın sorunlarını aşmak için sarf ettiği çabaları güçlendirecektir. Bu sadece bölgesel güvenlik ve refaha değil, aynı zamanda küresel barışa da hizmet edecektir. Dolayısıyla hepimizin bunu açıklıkla görebilmesi ve bölgesel sahiplenme ve dayanışma bilinciyle Afgan kardeşlerimizle birlikte çalışması önem taşımaktadır. Bugün burada bu kadar geniş katılımla toplanmış olmamız, hepimizin bu bilince sahip olduğunu göstermesi bakımından da son derece önemlidir.'' Afganistan'ın kalbinde bulunduğu bölgenin insan kaynağı, ekonomik potansiyel ve kültürel derinlik bakımından zengin bir bölge olduğunu, jeostratejik konumu bakımından da uluslararası sistemde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Gül, ''Bu muazzam potansiyelin somut ilerlemelere tahvil edilebilmesi için işbirliği ve sahiplenme anlayışının bölgesel düzeyde kök salması ve filizlenmesi önemlidir'' diye konuştu. Gül, bugün Afganistan için işbirliğini teşvik eden uluslararası örgüt düzeyinde çabaların bulunduğunu ifade ederek, bu anlamda İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı, Şangay İşbirliği Örgütü, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü gibi çok sayıda uluslararası örgütün daha geniş bir bölgesel perspektifte işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli roller üstlendiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, bunlara ilaveten bölge ülkelerinin Afganistan'ı kapsayan üçlü ve dörtlü girişimlerinin bölgesel dayanışmanın ilerletilmesine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Afganistan'ın birlik, beraberlik, istikrar ve refahına katkıda bulunmanın komşuluk borcu olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti: ''Bu, sadece komşuluk hukukumuzun değil, ortak çıkarlarımızın da bir icabıdır.Büyük bir potansiyele sahip olan bölgesel iş birliği, bölgeden başlamalı, birbirinden farklı girişimler, özde birbirlerini tamamlamalıdır. Afganistan gibi çevresindeki ülkeler de güvenliklerini, istikrarlarını ve refahlarını bölgesel bir zeminde geliştirmelidirler.''