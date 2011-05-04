-AFGANİSTAN'DAN PAKİSTAN'A GÜVENLİK İMASI KABİL (A.A) - 04.05.2011 - Afganistan, Amerikan güçlerince Pakistan'da öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin'in nerede olduğunun Pakistan istihbarat kurumunca (ISI) bilinmesi gerektiğini açıkladı. Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zahir Azimi, düzenlediği basın toplantısında, Pakistan istihbaratınca Bin Ladin'in başkent İslamabad'dan çok uzak olmayan bir yerde saklandığının ve Bin Ladin'in öldürüldüğü evin bir askeri akademi yakınlarında olduğu düşünüldüğünde, en azından evdeki faaliyetler ve kimlerin yaşadığının bilinmesi gerektiğini vurguladı. Azimi, Bin Ladin'in öldürülmesinin, Pakistan ordusu ve ISI'nın, nükleer silahları layıkıyla koruma kapasitesini de sorgular hale getirdiğini kaydederek, "Eğer kurum, en büyük teröristin 6 yıldır orada yaşadığından haberdar değilse kendi stratejik silahlarını nasıl koruyacak. Dünya, stratejik ve atom silahlarının gelecekte tehlikede olmayacağından nasıl emin olabilir" diye konuştu. ABD'de düzenlenen 11 Eylül 2001 saldırılarının mimarı olan Bin Ladin, pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın 60 kilometre kuzeyindeki evinde Amerikan güçlerince yapılan operasyonla öldürülmüştü. Pakistan'ın güçlü istihbarat örgütü ISI ile ordusunun, Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra dikkat çekici biçimde sessiz kaldığı, bunun da ISI ve ordunun Bin Ladin'in nerede saklandığını bilip bilmediği hakkındaki soru işaretlerini artırdığı belirtiliyor.