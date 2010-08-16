Afganistan’dan özel güvenlik şirketlerine yasak

T24- Afganistan'da yıllardır tartışma konusu olan ve yaklaşık 40 bin silahlı çalışanı bulunan özel güvenlik şirketlerine yasak geliyor.





Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin, ülkede faaliyet gösteren tüm özel güvenlik şirketlerinin dört ay içinde feshedilmesi talimatını vereceği bildirildi. Karzai'nin sözcüsü Vahid Ömer, başkent Kabil'de düzenlediği basın konferansında, konuya ilişkin kararnamenin bugün yayımlanmasının beklendiğini söyledi. Kararnamede şirketlerin faaliyetlerini durduracakları sürece ve zaman sınırına ilişkin bilgilerin yer alacağını belirten Ömer, ayrıntı vermedi. 2001 yılında Taliban iktidarının devrilmesinin ardından güvenliği sağlamakta yetersiz olan koalisyon güçleri ve Kabil yönetimi, çoğu ABD merkezli olan özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermişti. Sayıları 50'yi aşan bu şirketler, koalisyon güçlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler, yabancı yardım kuruluşları ve büyükelçiliklere güvenlik hizmeti sunuyordu.