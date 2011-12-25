-Afganistan'dan döndü, ''hoşgeldin'' partisinde vuruldu SAN BERNARDINO (A.A) - 25.12.2011 - Afganistan'da intihar bombacısının saldırısından yaralı kurtulan Amerikalı asker, evinde düzenlenen hoş geldin partisinde vuruldu ve ağır yaralandı. Aile bireyleri, 22 yaşındaki Christopher Sullivan'ın kardeşi ile kavga eden kişiyi ayırırken silahla vurulduğunu söyledi. ''Vatanı için savaşan oğlunun bunu hak etmediğini'' söyleyen anne Suzanne Sullivan, askerin sırtına iki kurşun isabet ettiğini ve durumunun kritik olduğunu kaydetti.