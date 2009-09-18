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Dünya

'Afganistan'dan çekilmek herkesin çıkarına'

Berlusconi, Afganistan'dan çekilmenin herkesin çıkarına olduğunu ancak tek yanlı hareket etmek istemediklerini söyledi.

18 Eylül 2009 03:00

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 6 İtalyan askerinin ölmesi üzerine mümkün olan en kısa zamanda bu ülkeden çekilmek istediklerini, fakat tek yanlı hareket etmek istemediklerini belirtti.

Berlusconi, gayri resmi AB zirvesi öncesinde basın yaptığı açıklamada, 'Hepimiz evlatlarımızı en kısa sürede eve döndürmek için endişeli ve umutluyuz' dedi.

Afganistan'dan hemen çekilmenin herkesin çıkarına olduğunu belirten Berlusconi, bu ülkede bulunan 3 bin civarındaki İtalyan askerini büyük ölçüde geri çekmeyi planladıklarını kaydetti.

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