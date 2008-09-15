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Dünya

Afganistan'dan ABD'ye büyük sitem

Afgan yetkililer, 90 sivilin ölümüyle sonuçlanan geçen ayki ABD saldırısının yanlış istihbarat üzerine yapıldığını ve tek bir Taliban üyesinin bile ölmedi&#

15 Eylül 2008 03:00

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin sözcüsü Hümayün Hamidzade, 90 kadar sivilin ölümüyle sonuçlanan geçen ayki Amerikan saldırısının yanlış istihbarat üzerine düzenlediğini ve bu saldırıda tek bir Taliban üyesinin bile ölmediğini söyledi.

ABD'nin 22 Ağustos'ta Azizabad köyünde düzenlenen saldırıda 35 Taliban üyesinin öldürüldüğü şeklindeki açıklamasına karşı çıkan Hamidzade, koalisyon kuvvetlerinin bir aşiretin verdiği yanlış istihbarat üzerine hareket ettiğini belirtti.

Saldırının ABD-Afganistan ilişkilerini zora soktuğunu, ancak tarafların ittifaka bağlı kaldığını ifade eden Hamidzade, "Tek bir Taliban üyesi bile öldürülmedi. Tam bir felaket. Olayın inkarı, vahameti artırıyor" diye konuştu.

ABD, '35 militan, 7 sivil öldü' demişti

ABD, ilk açıklamasında, saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü, sivillerin zarar görmediğini belirtmişti. Daha sonra yürütülen soruşturma sonucunda 35 militan ve 7 sivilin öldürüldüğü bilgisini vermişti.

Saldırıda en az 10 çocuk ve 40 kadar köylünün öldüğünü gösteren video görüntülerinin ortaya çıkması üzerine ise ABD yeni bir soruşturma açma kararı almıştı.

Afgan polisinin, ABD ordusuna yanlış istihbarat sağlayan ve böylece saldırıya zemin hazırlayan 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtilmişti. Afgan hükümetinin oluşturduğu komisyon, saldırıda 60'ı çocuk 90 kişinin öldüğünü açıklamıştı. (AA)

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