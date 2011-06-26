-AFGANİSTAN'DAKİ SALDIRIYA KINAMA ANKARA (A.A) - 26.06.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Logar vilayetinde dün bir hastaneyi hedef alan "insanlık dışı saldırının büyük üzüntüyle karşılandığını" belirterek, "İnsanlığa karşı suç teşkil eden bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "Saldırı Afganistan halkının ziyadesiyle layık olduğu huzuru ve buna matuf barış sürecini hedef almıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır ve yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Afgan halkının bu zor günleri atlatacağına şüphe duymuyoruz" ifadesine yer verildi.