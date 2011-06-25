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Dünya

AFGANİSTAN'DAKİ SALDIRIDA 20 ÖLÜ KABİL (A.A)

25 Haziran 2011 20:53

-AFGANİSTAN'DAKİ SALDIRIDA 20 ÖLÜ KABİL (A.A) - 25.06.2011 - Afganistan Sağlık Bakanlığı, bomba yüklü araçla bir hastaneye düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısını düzelterek, en az 20 kişinin öldüğünü bildirdi. Bakanlık, Logar vilayetindeki Azra bölgesinde düzenlenen saldırıda yaralı sayısını ise 25 olarak açıkladı. Daha önceki açıklamada, ölü sayısı 60, yaralı sayısı ise 120'den fazla olarak verilmişti. Yerel sağlık müdürü Mohammad Zarif Nayibhail, kesin sayının daha fazla olabileceğini, çünkü saldırının ardından çok sayıda kişinin yakınlarının cesedini götürdüğünü söyledi. Taliban, bu saldırıyla ilgilerinin olmadığını açıklamış ve "bir hastaneyi hedef alan bu saldırıyı kınadıklarını" belirtmişti.

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