Afganistan'daki otel saldırısında en az 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kâbil'deki Intercontinental oteline saldıranlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar 13 saat sonra kanlı şekilde son buldu. İçişleri Bakanlığı çatışmalarda en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Sabah saatlerinde de otelden patlama ve silah sesleri geldi. Saldırganlardan kaçmaya çalışan müşterilerden bazıları balkondan atladı.

Bakanlık sözcüsü operasyon sırasında, aralarında yabancı bir kadının da bulunduğu 6 sivilin can verdiğini söyledi. Yedi kişinin de yaralandığı çatışmalarda dört saldırganın öldürüldüğü açıklandı. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre 41'i yabancı olmak üzere 153 kişi özel harekât ekiplerince otelden tahliye edildi.

Otelden sağ kurtulan görgü tanıkları yabancı ajans muhabirlerine yaptıkları açıklamalarda ölü sayısının resmi makamlarca verilen rakamların üzerinde olduğunu belirttiler. Saldırganların bütün oteli dolaşarak hükümet yetkilileri ile yabancıları aradıkları ve silahlarını odalara boşalttıkları öğrenildi. Saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban internet üzerinde yaptığı açıklamada, "Beş savaşçısının çok sayıda yabancı ve Afgan düşmanını öldürdüğünü" belirtti.

2017'de 500 ölü

Kâbil'deki durumun kötüye gitmesi nedeniyle Intercontinental'de kalan yabancıların sayısında önemli azalma olmuştu. Otele bir düğün ile yüz kadar kişinin katıldığı bilgisayar uzmanları kongresi sırasında saldırıldığı açıklandı. Otelin bir bölümünde yangın çıktı. Güvenlik birimlerinin müdahale ettiği katlardan birinde saldırganların çok sayıda kişiyi rehin aldığı ve o bölümde yeniden yangın çıktığı bildirildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen çıkmadı. Güvenlik çevrelerince saldırıdan Taliban'ın sorumlu olabileceği belirtiliyor. 2011 yılında aynı otele Taliban militanları tarafından yapılan saldırıda ondan fazla müşteri ve çalışan hayatını kaybetmiş, 9 saldırgan ise saatlerce süren çatışmanın ardından ölü ele geçirilmişti.

Afganistan başkenti NATO misyonunun sona erdiği 2014 yılında bu yana yoğun saldırılara hedef oluyor. 2017 yılında Taliban ve IŞİD'in düzenledikleri 20'nin üzerindeki saldırıda 500'den fazla can kaybı oldu. Yılın ilk günlerinde başkentteki bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 20 kişi ölmüş, en az 30 kişi de yaralanmıştı. ABD'nin Kâbil Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı hafta sonunda otellerin saldırıya uğrayabileceği uyarısında bulunmuştu.

DW/dpa, AG/HT

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