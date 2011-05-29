Afganistan'daki NATO saldırısında 12 çocuk öldü!

T24

Karzai harekete geçti





NATO özür diledi!

NATO'nun ülkenin güney batısındaki Helmand vilayetinde düzenlediği hava saldırısında, 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Helmand vilayet sözcüsü Davud Ahmedi, cumartesi gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin tamamının kadın ve çocuklar olduğunu açıkladı.Afganistan'da 2010 yılında yaklaşık 2800 sivil hayatını kaybettiAhmedi, NATO saldırısının militanların cuma günü bölgedeki Amerikan askeri üssüne düzenledikleri saldırının ardından yapıldığını belirtti. Helmand vilayet sözcüsü, hava saldırısının militanlara yönelik düzenlendiğini, ancak iki evin vurulması sonucu 2 kadın ve 12 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.NATO sözcüsü Tim James ise, ittifak güçleriyle Afgan askerlerinin bölgede incelemelerde bulunduğunu kaydetti, ancak gece oparasyonu ile ilgili bilgi vermedi.NATO'nun gece saldırısının ardından açıklama yapan Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, özel operasyonlar ve gece saldırılarının sadece Afgan birlikleri tarafından düzenleneceğini belirtti. Karzai aynı zamanda, NATO'nun bundan böyle düzenleyeceği askeri operasyonları Afgan yetkilileri ile kararlaştırması gerektiğini de vurguladı.Afganistan Devlet Başkanı Hamid KarzaiAfganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, bu girişimi ile ülkede sivilleri hedef alan saldırıları önlemeye çalışıyor. Afgan yetkilileri, sadece son bir hafta içinde düzenlenen saldırılarda en az 30 sivil ve 20 polisin öldüğünü belirtti.NATO'nun, Afganistan Devlet Başkanı Karzai'nin girişimini nasıl değerlendireceği ise belirsizliğini koruyor. NATO, başka alternatif olmadığı gerekçesini öne sürerek, gece oparasyonunu militanları saklandıkları yerden çıkartmak amacıyla düzenlediklerini bildirdi.NATO liderliğindeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nden (ISAF) John Toolan, "ISAF komutanı General David Petraeus ve koalisyon adına Nevzad bölgesindeki olayda 9 sivilin ölümü için özür dilediğini" belirtti.Beyaz Saray ise ABD'nin, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin endişelerini "çok ciddiye aldığını" bildirdi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, ABD Başkanı Barack Obama'yı Missouri eyaletine götüren uçakta yaptığı açıklamada, Karzai'nin birçok kez sivil kayıplardan endişe duyduğunu belirttiğini ve aynı endişeyi paylaştıklarını söyledi.Helmand vilayeti yönetimi sözcüsü Davud Ahmedi, Nevzad ilçesinde önceki gün geç saatlerde düzenlenen saldırıda 14 sivilin öldüğünü açıklamış ve ölenlerin tamamının kadın ve çocuklar olduğunu söylemişti.