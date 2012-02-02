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Dünya

Afganistan'daki misyonumuz devam edecek BRÜKSEL (A.A)

02 Şubat 2012 23:25

-Afganistan'daki misyonumuz devam edecek BRÜKSEL (A.A) - 02.02.2012 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ABD ve Fransa'nın aksi yöndeki açıklamalarına rağmen, Afganistan'da NATO öncülüğündeki uluslararası gücün görevinin gelecek yıl sona ermesinin mümkün olmadığını söyledi. Rasmussen, NATO savunma bakanları toplantısında ilk günün ardından basına yaptığı açıklamada ''Afganistan'daki misyonumuzun 2013 yılında sona ereceğini düşünen varsa bunun olmayacağını söyleyebilirim'' dedi. Güvenliğin Afgan güçlerine devrinin 2014 sonuna kadar tamamlanması yönündeki takvime bağlı kalacaklarını belirten Rasmussen, güvenlik şartlarına bağlı olarak gerçekleştirilecek devrin en iyi ihtimalle tüm bölgelerde 2013 yılında tamamlansa bile NATO askerlerinin muharip güç olarak operasyonlara katılmaya devam edeceğini kaydetti. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Brüksel'e gelirken uçaktaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan'da NATO önderliğindeki uluslararası gücün muharip misyonunun 2014 yerine 2013'te sona ereceğini söylemişti. Fransa, geçen ay Afganistan'daki 4 Fransız askerinin direnişçi bir Afgan askerince öldürülmesi üzerine burada görev yapan tüm askerlerini 2013 içinde geri çekeceğini açıklamıştı.

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