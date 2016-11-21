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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'daki cami saldırısını IŞİD üstlendi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısını IŞİD üstlendi.

21 Kasım 2016 23:11

IŞİD, Amaq haber ajansı üzerinden yapılan açıklamayla Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısını üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Aşure döneminin 40'ıncı günü vesilesi ile düzenlenen dini tören sırasında Şiilerin gittiği cami intihar saldırısına hedef olmuştu. Saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybederken, en az 35 kişi de yaralandı.

Kabil polisinden yapılan açıklamada, intihar saldırganının camiye girerek üzerindeki bombaları patlattığı belirtilmişti. Saldırının ardından polis saldırının düzenlendiği camiyi çembere almış, kentteki güvenlik önlemlerinin de artırıldığı açıklanmıştı.

Taliban'dan ise saldırıyla bir ilgileri olmadığını açıklaması geldi. Taliban'ın etkin olduğu Afganistan'da geçen aylarda düzenlenen bazı saldırıları da IŞİD üstlenmişti.

Afganistan'da kısa bir süre öncesine kadar Şiiler ve Sünniler arasında Irak ve Suriye'dekine benzer gerginlikler yaşanmıyordu.

Geçen temmuz ayında Afganistan'da Şiilerin bir etkinliğinde düzenlenen intihar saldırısında 85 kişi hayatını kaybetmiş ve 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP,HS/BW/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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