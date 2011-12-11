Afganistan'daki bombalı saldırılarda 80 ölü

T24 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, başkent Kabil, Kandahar ve Mezar-ı Şerif kentlerinde Salı günü düzenlenen bombalı saldırılarda 80 kişinin öldüğünü söyledi.





Karzai, yolsuzlukla mücadele konferansında yaptığı açıklamada, ölü sayısına ilişkin bilgileri bu sabah aldığını ve bu sayının daha önce bildirilenden daha fazla olduğunu kaydetti.





Önce bildirilen sayının sadece Kabil'deki patlamaya mı ait olduğu, yoksa diğer patlamalara ait verileri de içerdiğinin belli olmaması nedeniyle toplam ölü sayısının 59 olarak verildiğini belirten Karzai, Kabil, Kandahar ve Mezar-ı Şerif'teki patlamalarda ölenlerin sayısının 80 olduğunu kaydetti.





Kabil'de Şii türbesine ve Mezar-ı Şerif kentinde camiye 6 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırılarda 58 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.





Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, saldırıların ardından İngiltere ziyaretini ertelemişti.





Karzai konuşmasında ayrıca, "yabancıların" ihaleleri imtiyazlı kişilere vererek Afganistan'da yolsuzluğu beslediğini, bu konuda aynı zamanda hem Afganlar, hem yabancılarla sorunlar yaşadıklarını söyledi.





