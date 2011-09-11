Afganistan'daki ABD üssüne saldırı: 77 yaralı

T24 - NATO, Afganistan'daki ABD üssüne yapılan saldırıda 77 askerin yaralandığını açıkladı.







11 Eylül'deki saldırıların 10. yıldönümünde Afganistan'daki ABD üssüne bir intihar saldırısı düzenlendi.



NATO'dan yapılan açıklamada, intihar saldırısının Afganistan'ın doğusundaki Vardak eyaletinde bulunan bir Amerikan üssünü hedef aldığı belirtildi.



Açıklamaya göre, Taliban'ın patlayıcı yüklü kamyonu üsse giriş kapısında infilak ettirildi.



Saldırıda 77 ABD askeri yaralandı. Biri 3 yaşında bir çocuk, iki Afgan sivilin öldüğü saldırıda 25 Afgan sivil de yaralandı.



