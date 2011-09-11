T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'daki ABD üssüne saldırı: 77 yaralı

NATO, Afganistan'daki ABD üssüne yapılan saldırıda 77 askerin yaralandığını açıkladı.

11 Eylül 2011 03:00

T24 - NATO, Afganistan'daki ABD üssüne yapılan saldırıda 77 askerin yaralandığını açıkladı.




11 Eylül'deki saldırıların 10. yıldönümünde Afganistan'daki ABD üssüne bir intihar saldırısı düzenlendi.


NATO'dan yapılan açıklamada, intihar saldırısının Afganistan'ın doğusundaki Vardak eyaletinde bulunan bir Amerikan üssünü hedef aldığı belirtildi.


Açıklamaya göre, Taliban'ın patlayıcı yüklü kamyonu üsse giriş kapısında infilak ettirildi.


Saldırıda 77 ABD askeri yaralandı. Biri 3 yaşında bir çocuk, iki Afgan sivilin öldüğü saldırıda 25 Afgan sivil de yaralandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24