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Dünya

Afganistan'daki ABD Konsolosluğu'na bombalı saldırı; 2 ölü, 15 yaralı

Afganistan'ın Herat şehrinde bulunan ABD Konsolosluğu’nu hedef alan bombalı intihar saldırısı yapıldı

13 Eylül 2013 10:26

Afganistan'ın Herat kentindeki ABD Konsolosluğu'na bombalı bir araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15'ten fazla kişi yaralandı.
 
Afganistan'ın Herat şehrinde bulunan ABD Konsolosluğu’nu hedef alan intihar saldırısında 2 kişi öldü.
 
Patlamanın ardından silahlı bir grupla Afgan polisi ve konsolosluğun güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktı. Yetkililer, saldırının ardından eylemcilerin konsolosluk binasına girdiğini, çatışmanın bir süre devam ettiğini bildirdi. Associated Press ajansının haberine göre, saldırıyı Taliban üstlendi.
 
Herat polis yetkilisi Rahmatullah Safey, konsolosluk çalışanı 2 kişinin öldüğünü, 15'ten fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada tüm saldırganların öldürüldüğü ve konsoloslukta güvenliğin sağlandığı duyuruldu.

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