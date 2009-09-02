Afganistan'daki ABD askerinin durumu ciddi

Amerikalı komutanların raporuna göre, Afganistan' da uygulan stratejinin gözden geçirilmesi ve ek asker gerekiyor.
Afganistan'daki ABD ve NATO kuvvetlerinin komutanı General Stanley
McChrystal, başarı için mevcut stratejinin gözden geçirilmesi gerektiği
uyarısını yaptı.
Afganistan'daki NATO karargahından yapılan açıklamada, Stanley
McChrystal'ın raporunda durumun ciddi olduğunun belirtildiği ifade
edildi. ABD Savunma Bakanı Robert Gates ve NATO komutanlarının isteği
üzerine hazırlanan raporda, ek asker talebiyle ilgili bir ifade yer
almadı.
Raporun nüshalarının Gates ve NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'e gönderildiği belirtildi.