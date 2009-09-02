Afganistan'daki ABD askerinin durumu ciddi

Amerikalı komutanların raporuna göre, Afganistan' da uygulan stratejinin gözden geçirilmesi ve ek asker gerekiyor.



Afganistan'daki ABD ve NATO kuvvetlerinin komutanı General Stanley McChrystal, başarı için mevcut stratejinin gözden geçirilmesi gerektiği uyarısını yaptı.



Afganistan'daki NATO karargahından yapılan açıklamada, Stanley McChrystal'ın raporunda durumun ciddi olduğunun belirtildiği ifade edildi. ABD Savunma Bakanı Robert Gates ve NATO komutanlarının isteği üzerine hazırlanan raporda, ek asker talebiyle ilgili bir ifade yer almadı.



Raporun nüshalarının Gates ve NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'e gönderildiği belirtildi.