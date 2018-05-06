Afganistan'da yine patlama: En az 12 ölü, 33 yaralı

Afganistan'ın doğusunda seçmen kayıt merkezi olarak kullanılan bir camide meydana gelen patlamada en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin de yaralandığı belirtildi.

AP ajansının haberine göre Afganistan'ın doğusunda Host vilayetinde yer alan ve seçmen kayıt merkezi olarak da kullanılan bir camide bomba patlatıldı. Afgan bir yetkilinin ölü sayısının ilk belirlemelere göre 12 olduğu, yaralıların ise 33 kişi olduğu bilgisini paylaştı.

Yerel yetkililer saldırıyı doğrularken henüz üstlenme açıklaması yapan olmadı.