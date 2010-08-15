Afganistan'da yeni petrol rezervleri bulundu

T24- Demir, bakır, lityum, petrol, doğal gaz ve kıymetli taş gibi zengin maden kaynaklarına sahip Afganistan'da yeni yataklar bulundu. 1,8 milyar varil rezerve sahip olduğu tahmin edilen petrol sahası da bu yeni rezervler arasında bulunuyor.



Madenler Bakanlığı sözcüsü Cevad Ömer, kuzeydeki Balkh ve Şibirgan bölgeleri arasındaki petrol sahasının Afgan ve uluslararası jeologların ortak araştırmaları sonucu keşfedildiğini açıkladı.



Ömer, ''Keşfedilen petrolün piyasa fiyatını bilmiyorum. Ancak ilk araştırmalar 1,8 milyar varil petrol rezervi olduğunu gösteriyor ve sanırım tahmin edilen rezervden daha fazlası olabilir'' dedi. Petrol rezervi tahmininin nasıl yapıldığına dair ayrıntı vermeyen Ömer, gelecek aylarda diğer madenlerin yanı sıra bu petrol rezervlerinin işletilmesini önereceklerini söyledi.





Gelecek yıl başında yapılması düşünülen 1,6 milyar varillik Afgan-Tacik petrol bloku ihalesine ilişkin planın halen yürürlükte olduğunu belirten Ömer, küresel kriz ve küresel piyasalardaki değişiklik nedeniyle bu yıl başında iptal edilen 1,8 milyar ton kapasiteli demir madeninin işletilmesiyle ilgili ihalenin, yıl sonunda yeniden yapılacağını kaydetti.



Demir, bakır, lityum, petrol, doğal gaz ve kıymetli taş gibi zengin maden kaynaklarına sahip Afganistan, son yıllarda artan güvenlik sorunlarına rağmen, gelecek yıllarda bu madenleri işletmeye açmayı ve buradan sağlanacak kaynakla Batıya olan bağımlığını azaltmayı umuyor.



Çin'in Jiangxi Copper ve China Metallurgical Group şirketleri, Afganistan'da 2007 yılında ilk büyük yatırımcı oldular. Bu şirketler başkent Kabil'in güneyindeki milyarlarca dolarlık Aynak bakır madeni ihalesini kazandılar.



Afganistan Madenler Bakanı Vahidullah Şehrani daha önce, ülkesinin 3 trilyon dolar tutarında maden zenginliği olduğunu, bu madenleri Afganistan'ın değerlendirebilmesi halinde, 10 yıl içinde kendi kendine yeten bir ülke haline gelebileceğini açıklamıştı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu yıl başında Afganistan'ın maden kaynaklarının değerinin 1 trilyon doları bulabileceğini tahmininde bulunmuştu. Ancak uzmanlar ülkenin güvenlik sorunlarının, bu zenginlikten yararlanılmasını yıllarca geciktirebileceğine dikkat çekiyor.



Son yıllarda Afganistan'ın birçok gizli zenginlikleri ortaya çıkarıldı, ancak savaş halindeki ülkede kaynaklara zarar verilmesi ihtimali ve madencilik endüstrisinde çok az altyapı çalışması yapılması yatırımcıların gözünü korkutuyor.





