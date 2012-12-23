Afganistan'da yangın çıktı, 400 mağaza kül oldu!

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Mandavi bölgesindeki çoğunluğu tekstil ürünlerinin satıldığı pazarda çıkan yangın sonucu 400 mağaza kül oldu.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Siddik Siddiki, Kabil'deki en büyük pazar yeri Şehzade Pazarı'nın yakınındaki Mandavi bölgesinde çıkan yangında, 400 mağazanın kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
'Milyonlarca dolar zarar'
Yangının elektrik sobasından çıktığını ifade eden Siddiki, yangın sonucu milyonlarca dolar zarar oluşurken, can kaybının olmadığını söyledi
Siddiki, saat 01.00 sıralarında başlayan yangının, ancak saat 08.00 civarında güçlükle kontrol altına alındığını dile getirdi.
Pazar yerindeki dükkan sahipleri ise itfaiyenin zamanında olay yerine gelmediğini açıkladı.
Pazar yerinin yakınındaki döviz ve kuyumcular, polisin yardımıyla para ve altınlarını kurtarabildi.
Yangının çıktığı yerin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na sadece bir kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi.