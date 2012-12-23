T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da yangın çıktı, 400 mağaza kül oldu!

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Siddiki, Kabil'deki en büyük pazar yerinde çıkan yangın sonucu, 400 mağazanın kullanılamaz hale geldiğini belirtti

23 Aralık 2012 15:30

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Mandavi bölgesindeki çoğunluğu tekstil ürünlerinin satıldığı pazarda çıkan yangın sonucu 400 mağaza kül oldu.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Siddik Siddiki, Kabil'deki en büyük pazar yeri Şehzade Pazarı'nın yakınındaki Mandavi bölgesinde çıkan yangında, 400 mağazanın kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

 

'Milyonlarca dolar zarar'

 

Yangının elektrik sobasından çıktığını ifade eden Siddiki, yangın sonucu milyonlarca dolar zarar oluşurken, can kaybının olmadığını söyledi

Siddiki, saat 01.00 sıralarında başlayan yangının, ancak saat 08.00 civarında güçlükle kontrol altına alındığını dile getirdi.

Pazar yerindeki dükkan sahipleri ise itfaiyenin zamanında olay yerine gelmediğini açıkladı.

Pazar yerinin yakınındaki döviz ve kuyumcular, polisin yardımıyla para ve altınlarını kurtarabildi.

Yangının çıktığı yerin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na sadece bir kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi.


 

ETİKETLER

afganistanyangınmağazazararkabilmandavitekstil ürünüşehzade pazarısiddik siddikiitfaiyepoliscumhurbaşkanlığı sarayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24