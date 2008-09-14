T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da valiye suikast

Afganistan’da Logar valisi, şoförü ve iki koruması düzenlenen bombalı suikastta öldü.

14 Eylül 2008 03:00

Logar Valisi Abdullah Vardak’a düzenlenen suikastta, valinin şoförüyle 2 korumasının da öldüğü bildirildi. Başkent Kabil’deki üst düzey polis yetkilisi Ali Şah Paktiyaval, valinin aracının yakınına yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bombayla öldürüldüğünü belirtirken, Logar Emniyet Müdürü Gulam Mustafa Muhsini, valinin intihar saldırısında öldüğünü söyledi. Muhsini, valinin, başkentin 20 kilometre batısındaki Pagman’da bulunan evinden şoförüyle birlikte çıkarken, evin yakınında bekleyen bir bombacının kendini havaya uçurduğunu anlattı. Paktiyaval ise bombalı saldırıda Vardak’ın şoförüyle iki korumasının öldüğünü belirtti.

Afganistan’da Taliban yönetiminin 2001’de devrilmesinde ABD öncülüğündeki güçlere yardım eden bir silahlı grubun komutanı olan Vardak, valilikten önce, Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin kurduğu hükümette bakanlık da yapmıştı.

İlgili haberler:

Taliban'dan 11 Eylül açıklaması...
Afganistan'da sivil ölümü 3 kat arttı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24