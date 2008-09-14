Afganistan'da valiye suikast

Taliban'dan 11 Eylül açıklaması...

Afganistan'da sivil ölümü 3 kat arttı

Logar Valisi Abdullah Vardak’a düzenlenen suikastta, valinin şoförüyle 2 korumasının da öldüğü bildirildi. Başkent Kabil’deki üst düzey polis yetkilisi Ali Şah Paktiyaval, valinin aracının yakınına yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bombayla öldürüldüğünü belirtirken, Logar Emniyet Müdürü Gulam Mustafa Muhsini, valinin intihar saldırısında öldüğünü söyledi. Muhsini, valinin, başkentin 20 kilometre batısındaki Pagman’da bulunan evinden şoförüyle birlikte çıkarken, evin yakınında bekleyen bir bombacının kendini havaya uçurduğunu anlattı. Paktiyaval ise bombalı saldırıda Vardak’ın şoförüyle iki korumasının öldüğünü belirtti.Afganistan’da Taliban yönetiminin 2001’de devrilmesinde ABD öncülüğündeki güçlere yardım eden bir silahlı grubun komutanı olan Vardak, valilikten önce, Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin kurduğu hükümette bakanlık da yapmıştı.