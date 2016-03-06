Afganistan’da Türklere ait iş yerlerine saldırı; 2 ölü, 2 yaralı

Kabil'de bir Türk'e ait iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 2 Türk vatandaşı da yaralandı. Olayın yaşandığı saatlerde bir başka Türk şirketinin ofisi basıldı, 1 Türk vatandaşı kaçırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de akşam saatlerinde Osman Kaya'ya ait Turkish Bazaar adlı iş yerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda isimleri Yusuf ve İbrahim olduğu belirtilen 2 Türk vatandaşının öldüğü belirtilirken, Osman Kaya ve bir Türk vatandaşının da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Olayla ilgili Türk Büyükelçiliği'nden henüz bir açıklama yapılmazken, Büyükelçi Ali Sait Akın yaralıların tedavi altına alındığı hastaneye giderek durumları hakkında bilgi aldı. Saldırının bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Olayın ticari bir anlaşmazlık nedeniyle yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Saldırının olduğu saatlerde bir başka Türk şirketinin ofisi de kimliği belirsiz kişilerce basıldı. Baskını gerçekleştirenler şirkette görevli 1 Türk'ü kaçırdı. Baskın sırasında şirkette bulunan bir başka Türk vatandaşının da darp edildiği ve şirketin Afgan görevlilerinin de yaralandığı ifade ediliyor.

Kaçırılma olayının yaşandığı bölge polis tarafından kordon altına alınırken, kaçırılan Türk vatandaşın kimliği henüz açıklanmadı. Öte yandan ardada yaşanan bu saldırılar ardından Kabil'de yaşayan Türk vatandaşları güvenlik tehdidi endişesi yaşıyor.