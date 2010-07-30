-AFGANİSTAN'DA TEMMUZDA 63 ABD ASKERİ ÖLDÜ KABİL (A.A) - 30.07.2010 - Afganistan'da 3 Amerikan askerinin öldürüldüğü bildirildi. ABD'nin 9 yıldır süren Afganistan savaşında en büyük kaybı verdiği bu ay içinde ölen Amerikan askeri sayısı 63'e yükseldi. Ülkedeki Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'nün (ISAF) komutasını yürüten NATO, ülkenin güneyinde dün meydana gelen iki ayrı patlamada 3 askerin öldüğünü bildirdi. ABD yetkilileri ölen askerlerin üçünün de Amerikalı olduğunu açıkladı. Afganistan'da 60 Amerikalı askerin öldüğü haziran ayı da, yaklaşık 9 yıldır en fazla Amerikan askerinin öldüğü ay olmuştu.