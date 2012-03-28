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Afganistan'da tecavüze uğrayan kadınlar 'zina' gerekçesiyle hapiste

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Afganistan'da kadın haklarının Taliban döneminden bile daha kötü olduğunu, tecavüze uğrayan kadınların "zina suçundan" cezaevine konduğunu açıkladı.

28 Mart 2012 21:42

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "I Had to Run Away" (Kaçmak Zorundayım) başlığı altında yayınladığı rapora göre, Afgan kadınlar evden kaçtıkları için yada zina yaptıkları gerekçesiyle hapiste bulunuyor.
 
Tecavüz kurbanlarının bile "zina suçundan" hapiste olduğu belirtilen raporda, Devlet Başkanı Hamid Karzai hükümetinin, uluslararası insan hakları yasaları hükümlerini yerine getirmediğini vurguladı.
 
Hakimlerin genellikle avukat olmadan verilen "ifadeler" ve okuma yazması olmayan kadınların imzaları temelinde hüküm verdiği ifade edilen raporda, cezanın verilmesinden sonra kadınların uzun yıllar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.
 
 

'400 kadını serbest bırakın'

 
 
Raporda ayrıca, cezaevinde bulunan yaklaşık 400 kadının serbest bırakması için hükümete çağrı yapıldı.
 
Örgütün yönetim kurulu üyesi Kenneth Roth, Kabil'de raporla ilgili yaptığı açıklamada, "Taliban'ın iktidardan indirilmesinden 10 yıl sonra, kadınların ve kızların hala aile içi şiddet ya da evliliğe zorlanması yüzünden kaçması nedeniyle hapse mahkum edilmeleri şaşırtıcı" dedi.
 
Bu konuda Afgan hükümetini sorumlu olmaya davet eden Kenneth Roth, "Kadınlara yönelik şiddetti cezalandırmak için siyasi istek gerekir" şeklinde konuştu.

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