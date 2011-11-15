-Afganistan'da Taliban'a destek düştü KABİL (A.A) - 15.11.2011 - Amerikan yönetiminin kısmi destek verdiği bir kamuoyu yoklaması, Afganistan'da Taliban'a desteğin son yıllarda düştüğünü ortaya koydu. Merkezi San Francisco'da bulunan Asya Vakfı tarafından yayımlanan anket sonuçları, son yıllarda halkın Taliban'a desteğinin düştüğünü, aynı zamanda hükümetin barış girişimine desteğinin güçlendiğini gösterdi. Yoklamada ayrıca Afganlar, güvensizlik ortamı ve yolsuzluktan bıktığını, yoksulluktan endişe ettiğini belirtti. Yetişkin Afganların yüzde 82'si direnişçi örgütlerle uzlaşma ve bütünleşmeyi desteklerken, Taliban'a yakınlık duyanların oranı yüzde 29'a düştü. Bu oranın geçen yıl yüzde 40, önceki yıl ise yüzde 56 olduğu hatırlatıldı. Ülkedeki en büyük sorunun, özellikle ülkenin güney ve doğusunda güvenlik olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 38 olurken, yüzde 71 ülke içinde bir yerden bir yere gitmeye korktuğunu ifade etti. Ankete katılanların yüzde 46'sı yeniden yapılanma, güvenlik ve eğitim sisteminde iyileşme konularında ülkenin doğru yönde hareket ettiğini belirtti, ancak bu türden anketlerin yapılmaya başlandığı 2004'ten bu yana ilk kez yüzde 35'lik bir kesim ülkenin yanlış yöne gittiği görüşünü bildirdi. Bu oranın geçen yıl yüzde 27 olduğuna dikkat çekildi. Yoklamanın ülkedeki 34 vilayette 6348 yetişkinle Temmuz ayında yapıldığı kaydedildi.