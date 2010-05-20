Afganistan'da Taliban yöneticisi yakalandı

T24- Afganistan'da istihbarat güçlerinin, Taliban'ın "gölge valisi" olan ve en az iki kanlı saldırıdan sorumlu tutulan bir kişiyi yakaladığı açıklandı.



Afganistan istihbarat dairesinden yapılan açıklamada, yakalanan Molla Gülistan'ın sorgusu sırasında, ülkenin kuzeyindeki Samangan vilayetinde Taliban'ın "gölge valisi" olduğunu kabul ettiği belirtildi.



Afganistan'da ABD'nin önderliğinde işgalin başladığı 2001 yılından bu yana ülkede yabancı askerler ve yetkililere saldırılardan sorumlu bazı "gölge valiler" atadığı bilinen Taliban ise, konuyla ilgili olarak henüz açıklama yapmadı.