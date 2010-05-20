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Dünya

Afganistan'da Taliban yöneticisi yakalandı

Afganistan'da en az iki kanlı saldırıdan sorumlu tutulan Taliban yöneticisi yakalandı.

20 Mayıs 2010 03:00

T24- Afganistan'da istihbarat güçlerinin, Taliban'ın "gölge valisi" olan ve en az iki kanlı saldırıdan sorumlu tutulan bir kişiyi yakaladığı açıklandı.


Afganistan istihbarat dairesinden yapılan açıklamada, yakalanan Molla Gülistan'ın sorgusu sırasında, ülkenin kuzeyindeki Samangan vilayetinde Taliban'ın "gölge valisi" olduğunu kabul ettiği belirtildi.


Afganistan'da ABD'nin önderliğinde işgalin başladığı 2001 yılından bu yana ülkede yabancı askerler ve yetkililere saldırılardan sorumlu bazı "gölge valiler" atadığı bilinen Taliban ise, konuyla ilgili olarak henüz açıklama yapmadı.

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