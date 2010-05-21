Afganistan'da Taliban militanları polis merkezine saldırdı

T24 - Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınlarında Taliban militanlarının bir polis merkezine saldırı düzenlediği ve çatışma çıktığı bildirildi.



Paktika vilayetinin güneydoğusundaki Urgun'da yerel yetkililer, Taliban militanlarının girişin yakınlarında bir bomba patlattıktan sonra merkeze girdiklerini söyledi.



Bir yetkili, küçük silahlar ve el bombalarıyla saldıran Taliban militanlarının, polis tarafından etkisiz hale getirilmekte olduğunu kaydetti.



Saldırıyı düzenleyen Taliban militanlarının sayısı ve saldırıda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.





