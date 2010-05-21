T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da Taliban militanları polis merkezine saldırdı

21 Mayıs 2010 12:32

T24 - Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınlarında Taliban militanlarının bir polis merkezine saldırı düzenlediği ve çatışma çıktığı bildirildi.

Paktika vilayetinin güneydoğusundaki Urgun'da yerel yetkililer, Taliban militanlarının girişin yakınlarında bir bomba patlattıktan sonra merkeze girdiklerini söyledi.

Bir yetkili, küçük silahlar ve el bombalarıyla saldıran Taliban militanlarının, polis tarafından etkisiz hale getirilmekte olduğunu kaydetti.

Saldırıyı düzenleyen Taliban militanlarının sayısı ve saldırıda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24