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BBC Türkçe

Afganistan'da Taliban Kunduz kentine 'saldırdı'

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan ve stratejik öneme sahip Kunduz kentine girdiği bildiriliyor. Savunma Bakanlığı ise kentin militanların eline geçmediğini açıkladı.

03 Ekim 2016 23:04

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan ve stratejik öneme sahip Kunduz kentine girdiği bildiriliyor.

Bir görgü tanığı BBC'ye, militanların kentteki ilerleyişini gördüğünü ve gün boyu çatışmalar yaşandığını söyledi.

Savunma Bakanlığı ise kentin militanların eline geçmediğini açıkladı.

Taliban Eylül 2015'te Kunduz'u ele geçirmiş ancak NATO destekli hükümet güçleri kenti birkaç gün içinde yeniden geri almıştı.

Taliban, kenti bir kez daha ele geçirdiği bilgisini doğruladığı düşünülen bir video yayınladı.

Kunduz Eyalet Yönetimi üyesi Amruddin Wali, Afgan TV kanalı Ariana News'e yaptığı açıklamada kentin ana meydanında Taliban'ın bayrağının yükseldiğini söyledi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, şehirde birkaç kontrol noktasının ele geçirildiğini söyledi.

Afganistan'ın en büyük kentlerinden Kunduz, 2001'de devrilen Taliban yönetiminin kuzeydeki kalelerinden biriydi.

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