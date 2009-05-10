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Dünya

Afganistan'da sivillerin hedef olmasına tepki

10 Mayıs 2009 19:20

İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddın İhsanoğlu, Afganistan'da sivillerin hedef alınmasını kınadı.

İKT'nin Cidde'deki merkezinden yapılan açıklamaya göre İhsanoğlu, Afganistan'daki son gelişmeleri dikkatlice takip ettiklerini ve giderek artan sayıda masum Afgan vatandaşının ölümüyle sonuçlanan saldırılarda sivillerin hedef alınmasını kınadığını belirtti.

Genel Sekreter, hayatını kaybeden masum sivillerin yas tutan akrabalarına ve Afgan hükümetine taziyelerini sunarken, sivil ölüm ihtimali yüksek operasyonları yürütmenin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

İhsanoğlu, "her şeye karşın gelecekte de gereken önlemlerin alınacağı ve sivillerin hedef alınmasından uzak durulacağı ümidini taşıdığını" kaydetti.

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ülkesindeki ABD güçlerinin hafta başında Ferah bölgesinde düzenlediği operasyonda 100'dan fazla sivilin öldüğünü söylemişti. Bölge sakinlerinin ise ölenlerin sayısını 147 olarak verdikleri bildirilmişti.

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