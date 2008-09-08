Afganistan'da sivil ölümü 3 kat arttı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Afganistan'daki NATO ya da Amerikan askerlerinin bombardımanlarında sivil ölümlerinin 2006 ile 2007 arasında 2-3 kat arttığını açıkladı.



HRW'nin bugün yayımlanan raporunda, bu yaz meydana gelen sivil ölümlerinin artışının altı çizilerek, halkın öfkesinin de buna paralel olarak arttığına işaret edildi.



Devrik Taliban rejimine bağlı militanların da durumun kötüleşmesinde payı olduğu belirtilen raporda, bu durum Taliban militanlarının bombardımanlardan korunmak için köylere saklanıp sivilleri "canlı kalkan" olarak kullanmasıyla açıklandı.



Son bombardımanda 90 sivil



Merkezi New York'ta bulunan HRW'nin raporunda, 22 Ağustos'ta Azizabad'da düzenlenen Amerikan bombardımanında ölen sivillerin sayısı hakkındaki tartışmalara da yer verildi.

Afganistan hükümeti, bu sayının, çoğu kadın ve çocuk 90 olduğunu belirtirken, ABD önderliğindeki koalisyon, operasyonda 30-35 militanla 5-7 sivil öldüğünü söylüyor.



HRW ise 2006'da 929 sivilin öldüğünü, bunlardan 230'unun koalisyon operasyonlarında 116'sının da bombardımanlarında rapor edildiğini belirtirken, 2007'de 321'i bombardımanlarda olmak üzere en az bin 633 sivilin öldüğünü belirtiyor.



Yılın ilk 7 ayında 540 sivil can verdi



Raporda ayrıca, bu yılın ilk 7 ayında 119'u bombardımanlarda olmak üzere 540 kadar sivilin öldüğüne işaret ediliyor. Bu rakamlara 22 Ağustos'ta ölenlerin dahil olmadığı da bildiriliyor.

