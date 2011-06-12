-AFGANİSTAN'DA SİVİL ÖLÜMLERİ ARTTI ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - BM, Afganistan'da sivil ölümlerinin arttığını, geçen ayın, 2007'den bu yana en kanlı ay olduğunu bildirdi. BM'den yapılan açıklamada, "hükümet karşıtı unsurların" geçen ay şiddet olaylarında can veren 368 kişinin yüzde 82'sinin ölümünden sorumlu olduğu belirtildi. NATO'nun da aralarında bulunduğu "hükümet yanlısı güçlerin" ise 45 sivilin ölümüne yol açtığı kaydedildi. BM Afganistan'a Destek Misyonu Direktörü Georgette Gagnon, misyonun sivil ölümlerinin kaydını tutmaya başladığı 2007'den bu yana mayısın en çok sivil kaybı verilen ay olduğunu söyledi. Gagnon, çatışmaların yoğunlaştığı yaz aylarında sivil kayıplarının artmasından endişe ettiklerini belirtti. BM, 2010 yılının sivil kayıpları konusunda en ölümcül yıl olduğunu açıklamıştı.