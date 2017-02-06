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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da sivil ölümlerde rekor

BM, Afganistan'da sivil ölümler ve yaralanmaların rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. BM verilerine göre 2012'deki hafif düşüş dışında 2009 yılından bu yana sivil kayıp sayısı sürekli artıyor.

06 Şubat 2017 19:39

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ülkede 2016 yılında yaşanan çatışmalarda sivil ölümlerin rekor seviyeye yükseldiğini açıkladı. Afganistan'da hükümet güçleri ve Taliban gibi radikal İslamcı milisler arasında yaşanan çatışmalarda geçen yıl toplam 3 bin 500 kişinin öldüğü, 7 bin 900'ü aşkın kişinin yaralandığı bildirildi.

Toplamda 11 bin 418 olarak kaydedilen ölü ve yaralı sayısının, kayıtların tutulmaya başlandığı 2009 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Geçen yıl ölü ve yaralıların toplam sayısı yaklaşık 11 bin olarak kaydedilmişti.

Çocuk ölümlerinde de rekor

UNAMA'nın 2016 raporunda, ölen ve yaralananlar arasında 3 bin 500 çocuğun bulunduğu, çocuklar arasındaki ölü ve yaralı sayısının da rekor seviyeye yükseldiği belirtildi. Çocuk ölümlerinin 2015 yılına göre yüzde 24 oranında arttığı bildirildi.

Raporda, ölümlerin üçte birinden başta Taliban olmak üzere hükümet karşıtı milislerin sorumlu olduğu kaydedildi. UNAMA, terör örgütü IŞİD'in Afganistan'da giderek güçlendiği uyarısında da bulundu.

Yükseliş sürüyor

UNAMA İnsan Hakları Birimi tarafından hazırlanan Afganistan'daki Çatışmalarda Sivillerin Korunması adlı rapor, 1 Ocak-31 Aralık dönemindeki çatışmaları kapsıyor. UNAMA verilerine göre Afganistan'da 2009 yılından bu yana toplam 24 bin 841 sivil yaşamını yitirdi, 45 bin 347 sivil yaralandı. BM verileri, Afganistan'da sivil kayıpların sayısının 2012 yılı istisna olmak üzere 2009'dan beri sürekli yükselişte olduğunu ortaya koyuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,epd/BK,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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