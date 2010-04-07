Afganistan'da sivil ölümler örtbas mı yapıldı?

T24 - Bağdat'ta, üç yıl önce Amerikan ordusunun terörist sanıp öldürdüğü Reuters muhabirinin görüntülerinin ardından, dikkatler bu kez Afganistan'daki sivil ölümlerinde. NATO'nun şubat ayında, kazara 5 sivili öldürdüğünü duyurmasının ardından, Helmand'daki operasyonda da, 4 sivil hayatını kaybetti. Ancak ortada şubat ayındaki saldırı ile ilgili korkunç bir iddia daha var. O da, Amerikan askerlerinin katliamı örtbas için cesetlerin üzerindeki kan izlerini sildiği yönünde. NATO iddiayı yalanlıyor...



Amerikan askerleri Reuters muhabirinin fotoğraf makinesini silah sandı ve aralarında sivillerin olduğu tüm grubu helikopterden yaylım ateşine tutttu.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta bundan üç yıl öncesine ait görüntüler yeni ortaya çıkmıştı ki Amerikan ordusundan yeni bir açıklama daha geldi.



Sivil katliam haberi bu kez Taliban'la savaşın şiddetlendiği Afganistan'dan.



Şubat ayında ülkenin güneyinde düzenlenen operasyonlarda 5 sivilin kazara öldürüldünün duyurulmasının ardından NATO yeni bir katliama daha imza attı.



NATO, Taliban'ın kalesi konumundaki Helmand'da teröristlerin mevzilendiği sanılan bir eve hava harekatı düzenledi. Ama çatışmanın ardından eve giren NATO ve Afgan kuvvetleri 4 sivilin cesediyle karşılaştı.



Üstelik ikisi kadın ve biri de çocuk... NATO, "Saldırının sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi.





Bir diğer iddia daha var...



Ancak ortada yanıt bulması gereken bir başka iddia daha var. O da şubat ayında ikisi hamile üç kadın olmak üzere 5 sivilin öldürüldüğü saldırıya dair.



New York Times gazetesine göre, Amerikan askereleri durumu üslerine bildirmeden önce, olayı örtbas etmeye çalıştı. İddiaya göre, hamile kadınların cesetlerinden kurşunlar çıkarıldı ve cesetlerdeki kan izleri alkolla temizlendi.



NATO iddiaları yalanladı, Afgan İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.



Afganistan'dan ardarda gelen sivil ölüm haberleri, Amerika'nın bölgede yürüttüğü operasyonlara ve Obama yönetiminin şimdiye kadar sonuç vermeyen yeni Afgan stratejisine darbe vuruyor..



Afgan halkı ve hükümeti sivil kayıplar yüzünden koalisyon güçlerine tepkili.



Sadece 2009 yılında NATO operasyonlarında ölen sivillerin sayısı 2400den fazla.









