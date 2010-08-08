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Dünya

AFGANİSTAN'DA SİVİL ÖLÜMLER ARTTI KABİL (A.A)

08 Ağustos 2010 16:37

-AFGANİSTAN'DA SİVİL ÖLÜMLER ARTTI KABİL (A.A) - 08.08.2010 - Afganistan'da bu yılın ilk 7 ayında sivil ölümlerinin, geçen yılki aynı döneme oranla yüzde 6 arttığı bildirildi. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, yıl başından bu yana en az 1325 sivilin öldüğünü açıkladı. Komisyonun basın toplantısıyla açıkladığı raporda, bu ölümlerin yüzde 68'inden Taliban'ın, yüzde 23'ünden NATO ve Afgan güçlerinin sorumlu olduğunu belirtilirken, yüzde 9'unun ise olaylar derinlemesine araştırma yapamayacak kadar tehlikeli bölgelerde olduğu için belirlenemediği ifade edildi. Komisyon, sivil ölümlerinin çoğunun Taliban'ın kalesi güneyde olduğunu, militanların bombalı saldırılarında, 200'den fazlası Haziran ve Temmuz aylarında olmak üzere toplam 425 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Raporda, 122 kişinin intihar saldırılarında öldüğü, 197 kişinin de ya doğrudan suikasta kurban gittiği ya da suikast girişimlerinde iki ateş arasında kalarak yaşamını yitirdiği kaydedildi. Geçen yılın ilk 7 ayında 1252, yılın tamamında ise 2412 sivilin öldüğü de hatırlatıldı. BM'nin de bu yılın ilk 6 ayındaki sivil kayıplarıyla ilgili rakamlarını gelecek haftalarda açıklaması bekleniyor.

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