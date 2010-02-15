Afganistan'da sivil can kayıpları

T24 - Afganistan'daki NATO güçleri, Taliban'a karşı sürdürülen operasyonlar kapsamında düzenlenen bir roket saldırısında 12 sivilin öldüğünü açıkladı



Batılı güçler ve Afgan ordusu Talliban'a karşı kapsamlı operasyon yapıyor



NATO sözcüsü, ölümlerden derin üzüntü duyduklarını söylerken, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, olayın soruşturulmasını istedi.



Olayın Marjah kentinde meydana geldiği, iki roketin bir eve isabet etmesi sonucu sivil can kayıplarının yaşandığı açıklandı.



Öte yandan, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Afgan güçlerinin Afganistan'ın güneyindeki Helman vilayetinde düzenledikleri operasyonun ikinci gününde Taliban güçlerinin kontrolündeki bölgede ''dikkatli bir şekilde'' ilerlemekte oldukları bildirildi.



Askerlerin ''Müşterek'' olarak adlandırılan operasyon kapsamında, güzergahları üzerinde yol kenarlarına yerleştirilmiş sayısız patlayıcıyı da imha ettikleri açıklandı.



Müşterek Operasyonu, ABD Başkanı Barack Obama'nın yeni Afgan stratejisinin ilk ciddi sınavı olarak görülüyor.



Uluslararası Kızılhaç da, Marjah kentinde kurduğu acil yardım karargahında operasyondan etkilenen çok sayıda yaralıyı tedavi ettiğini duyurdu.



Öte yandan NATO ve Afgan subaylar, yerel aşiret liderleriyle yaptıkları toplantılarda amaçlarını anlatırken, ele geçirilen bölgelerde güvenliği sağlamak için çok sayıda Afgan polis görevlisinin sevkedilmesinin planlandığı açıklandı.



NATO, 125 bin nüfuslu Marjah kenti ve çevresinde güvenliği olabildiğince kısa sürede sağlayıp, buraya yardım ve kamu hizmetleri getirmeyi planlıyor.



Marjah'ta operasyonlarına ağırlıklı olarak 4 bin civarındaki Amerikan deniz piyadesinin odaklandığı, İngiltere ordusundan askerlerin de Nar Ali bölgesini hedef aldıkları açıklandı.



Marcah hem Taliban'ın kontrolünde olduğu için hem de afyon üretimindeki önemli rolü nedeniyle de operasyonda odaklanılan kentlerden.



Operasyona Afgan ordusunun katılımı da geniş.



Kanada, Danimarka ve Estonya ordusundan da operasyona katıldıkları bildirildi.



Bir Afgan yetkili, operasyonun ilk bölümünde 20 Taliban savaşçısının öldürüldüğünü, 11'inin de tutuklandığını açıkladı.



Cumartesi günü bir İngiliz asker Nad Ali'de bir bombalı saldırıda, bir Amerikan askeri de silahlı çatışmada öldü.



Müşterek Operasyonu, Afganistan'daki uluslararası gücün 2001 yılındaki işgalinden bu yana yürütülen en kapsamlı askeri harekat.





