T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Afganistan'da Şii türbesine saldırı; en az 14 ölü

Başkent Kabil'deki Karte Sakhi türbesinde Aşura günü öncesi toplanan kalabalığı hedef alan saldırıda ez az 14 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı

12 Ekim 2016 02:54

Başkent Kabil'deki Karte Sakhi türbesinde Aşura günü öncesi toplanan kalabalığı hedef alan saldırıda ez az 14 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları önce bir patlama olduğunu, ardından silah sesleri duyduklarını belirtti.

Kabil'in en büyük Şii türbelerinden birine düzenlenen saldırı yerel saatle akşam 8 civarında başladı.

Associated Press haber ajansı, Afgan yetkililere dayandırarak, asker üniforması giymiş 3 saldırganın çevreye ateş açarak türbedekileri rehin aldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise saldırının sona erdiğini, ölenlerden birinin polis olduğunu açıkladı.

Taliban saldırıyla bağlantısı olmadığını açıkladı.

intihar saldırısında en az 80 kişi ölmüş

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Afganistan'da Şii'ler nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başkent Kabil Karte SakhiAşuraGörgüKabil Karte SakhiPressAfganBakanlığıIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24