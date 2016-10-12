Afganistan'da Şii türbesine saldırı; en az 14 ölü

Başkent Kabil'deki Karte Sakhi türbesinde Aşura günü öncesi toplanan kalabalığı hedef alan saldırıda ez az 14 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları önce bir patlama olduğunu, ardından silah sesleri duyduklarını belirtti.
Kabil'in en büyük Şii türbelerinden birine düzenlenen saldırı yerel saatle akşam 8 civarında başladı.
Associated Press haber ajansı, Afgan yetkililere dayandırarak, asker üniforması giymiş 3 saldırganın çevreye ateş açarak türbedekileri rehin aldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise saldırının sona erdiğini, ölenlerden birinin polis olduğunu açıkladı.
Taliban saldırıyla bağlantısı olmadığını açıkladı.
intihar saldırısında en az 80 kişi ölmüş
Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
Afganistan'da Şii'ler nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.