Afganistan'da Şii türbesine saldırı

T24 - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Şii türbesine düzenlenen bombalı saldırıda en az 20 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Mezar-ı Şerif'de düzenlenen başka bir saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.



Aşure Günü dolayısıyla Kabil'de türbede toplanan kalabalığa karşı bombalı bir saldırı düzenlendi. Afgan polis yetkilisi Muhammed Zahir, saldırıda 20'den fazla kişinin öldürüldüğünü söyledi.



Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesinde bisikletle düzenlenen bombalı bir saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

Ölü sayısı artabilir



Afgan polisi, Kabil ve Mezar-ı Şerif bölgelerinde gerçekleşen saldırılarda, ölü sayısının artabileceğini belirtti.