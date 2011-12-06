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Dünya

Afganistan'da Şii türbesine saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Şii türbesine düzenlenen bombalı saldırıda en az 20 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

06 Aralık 2011 02:00

T24 - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Şii türbesine düzenlenen bombalı saldırıda en az 20 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Mezar-ı Şerif'de düzenlenen başka bir saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.
 

Aşure Günü dolayısıyla Kabil'de türbede toplanan kalabalığa karşı bombalı bir saldırı düzenlendi. Afgan polis yetkilisi Muhammed Zahir, saldırıda 20'den fazla kişinin öldürüldüğünü söyledi.


Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesinde bisikletle düzenlenen bombalı bir saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.



Ölü sayısı artabilir


Afgan polisi, Kabil ve Mezar-ı Şerif bölgelerinde gerçekleşen saldırılarda, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

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