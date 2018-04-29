T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Afganistan'da Şii camiine saldırı: En az 20 ölü

Afganistan'ın Herat kentindeki bir Şii camiine intihar saldırısı düzenlendi. En az 20 kişinin öldüğü saldırıda 30 kişi de yaralandı.

29 Nisan 2018 20:30

Afganistan'ın Herat kentindeki bir Şii camiine düzenlenen intihar saldırısında en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda en az 30 kişi de yaralandı.

Yerel emniyet yetkilisi Abdulhai Velizeda, saldırıyı büyük ihtimalle iki kişinin gerçekleştirdiğini, bir kişinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirirken diğerinin ise cemaatin üzerine el bombaları attığını belirtti.

Ölü sayısının artabileceği bildiriliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da, 2017 yılı içinde şimdiye kadar saldırılarda 1700'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

İran sınırındaki Herat, Afganistan'da şiddet olaylarının en az yaşandığı kentlerden biri olarak biliniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Afganistan HeratEnHeratYerelAbdulhai VelizedaHerat Afganistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24