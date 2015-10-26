Afganistan'da şiddetli deprem



Almanya'nın Potsdam kentindeki Jeoloji Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünün 7,5 olarak, depremin merkez üssünün de Afganistan - Pakistan sınırındaki Feyzabad kentinin 70 kilometre güneyinde olduğunu belirtti.

Depremin merkezinin 200 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar gelen bilgilere göre depremde en az 17 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Yetkililer depremin verdiği zararın boyutunun henüz netleşmediğini söyledi.

Telefon hatları kesildi

Pakistan, Hindistan ve Nepal'den de hissedilen depremin Hindistan'ın kuzeyindeki Keşmir bölgesinde telefon hatlarının kesilmesine yol açtığı bildirildi.

Depremin hissedildiği bölgelerde insanların korkuyla bulundukları binalardan dışarıya kaçtığı haber veriliyor.

Yaklaşık altı ay önce merkez üssü Nepal'de meydana gelen ve Himalaya Dağları'nın da etkilendiği depremde yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetmişti.