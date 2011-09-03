-Afganistan'da şiddet sürüyor: 24 ölü KABİL (A.A) - 03.09.2011 - Afganistan'da son 24 saatte çıkan çatışma ve şiddet olaylarında 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afgan ve yabancı askerlerin ülke genelinde düzenledikleri 7 operasyonda 21 Taliban militanını öldürdüğü belirtildi. Afganistan'daki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada ise ülkenin güneyinde direnişçilerin düzenlediği saldırıda bir NATO askerinin öldüğü kaydedildi. NATO, ülkenin kuzeyindeki Balkh vilayetinde Afgan ve yabancı askerlerin dün gece düzenledikleri bir baskın sırasında silahsız bir kadın sivili öldürdüğünü bildirdi. NATO'dan sabah yapılan açıklamada ise eski Guantanamo tutuklusu Sabar Lal Melma'nın ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde öldürüldüğü belirtilmişti.