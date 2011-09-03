T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da şiddet sürüyor: 24 ölü KABİL (A.A)

03 Eylül 2011 18:27

-Afganistan'da şiddet sürüyor: 24 ölü KABİL (A.A) - 03.09.2011 - Afganistan'da son 24 saatte çıkan çatışma ve şiddet olaylarında 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afgan ve yabancı askerlerin ülke genelinde düzenledikleri 7 operasyonda 21 Taliban militanını öldürdüğü belirtildi. Afganistan'daki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada ise ülkenin güneyinde direnişçilerin düzenlediği saldırıda bir NATO askerinin öldüğü kaydedildi. NATO, ülkenin kuzeyindeki Balkh vilayetinde Afgan ve yabancı askerlerin dün gece düzenledikleri bir baskın sırasında silahsız bir kadın sivili öldürdüğünü bildirdi. NATO'dan sabah yapılan açıklamada ise eski Guantanamo tutuklusu Sabar Lal Melma'nın ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde öldürüldüğü belirtilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24