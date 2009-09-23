Afganistan'da şiddet olayları sürüyor: 9 ölü

Afganistan'da son şiddet olaylarında 9 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.



Farah vilayetinin Gülistan bölgesinde, araçları yol kenarına yerleştirilen bir bombanın hedefi olan 5 sivilin öldüğü, 2 sivilin yaralandığı açıklandı.



Herat vilayetinde ise bir grup Taliban militanının bir Afgan polisinin Guzara bölgesindeki evine baskın düzenlediği, polisin kızını öldürdükleri, karısını yaraladıkları bildirildi. Evi ateşe verilen polisin kaçmayı başardığı belirtildi.



Nimroz vilayetinin Haş Rod bölgesinde de yol kenarına bomba yerleştirmeye çalışan 3 militanın bombanın patlaması sonucu öldüğü kaydedildi.

