-AFGANİSTAN'DA ŞİDDET: 15 ÖLÜ PUL-E-KUMRİ (A.A) - 16.01.2011 - Afganistan'da bugün meydana gelen şiddet olaylarında 15 kişi yaşamını yitirdi. Afgan yetkililer, ülkenin kuzeyinde düğüne gidenleri taşıyan araca, yol kenarına yerleştirilen bombayla düzenlenen saldırıda, biri çocuk 9 kişinin öldüğünü bildirdi. Saldırının, Baglan bölgesinin Pul-e-Kumri kentinde düzenlendiği, ölenlerden 6'sının da kadın olduğu belirtildi. Yine ülkenin doğusunda dağlık Kunar bölgesinde NATO güçleri tarafından düzenlenen bir hava saldırısında 6 kişinin öldüğü açıklandı. Yerel yetkililer, Kodagai yöresinde 2 evi hedef alan saldırıda ölenlerden 3'ünün çocuk olduğunu belirtti. NATO'dan yapılan açıklamada ise Dangam'da düzenlenen bir hava saldırısında, kara birliklerine tehdit oluşturan "çok sayıda" direnişçinin öldüğü belirtildi. Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) sözcüsü de yerel yetkililerin sivillerin öldüğü yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak sözü edilen bölgede herhangi bir operasyon düzenlenmediğini söyledi. Öte yandan, Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneydoğusundaki Vardak bölgesine bağlı Nerkh yöresinde koalisyon ve Afgan güçlerinin, dün ve bugün 16 direnişçiyi öldürdüğü kaydedildi.